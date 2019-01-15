وزير الصناعة: الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا مجهزة بالتراخيص العام الجاري

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن من المقرر الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة خلال العام الجاري، والتي تضم 4300 وحدة صناعية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أنه بالانتهاء من الـ 13 مجمعا يصل إجمالي عدد المجمعات التي أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعاً من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة الانتهاء منها وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم.

ويستحوذ صعيد مصر على 9 مجمعات من الـ 13 مجمعا صناعيا التي تعمل الحكومة على إنشائها حاليا، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة، وفقا للوزير.

وأوضح نصار أنه يجري حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ 13 مجمعا، إما بالإيجار أو التمليك، مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في اقرب وقت دون أي تعقيدات بيروقراطية.

وقال مجدي غازي القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد، بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية، وجاري حالياً الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا.

وأضاف أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 مترا إلى 600 متر، وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات.

وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كقائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة، بحسب ما قاله الوزير اليوم.

وذكر الوزير أن الوزارة تستهدف تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.