غرفة القاهرة تفتح الباب أمام شكاوى التجار الخاصة بالجمارك والضرائب

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تتلقى حاليا الشكاوى بالمشكلات التي يتعرض لها منتسبو الغرفة والمتعلقة بالجمارك وضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية لعرضها على اللجان المشكلة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية.

وبحسب بيان من غرفة القاهرة اليوم الاثنين، أضاف العربي أن اللجان المشتركة بقرار من محمد معيط وزير المالية والمتضمنة رؤساء المصالح مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، ستجتمع كل ١٥ يوما، وستعرض توصياتها على لجنة ثنائية عليا برئاسة محمد معيط ومعه رئيس الاتحاد للبت النهائي فيها.

وطالب العربي منتسبي غرفة القاهرة التجارية من التجار في القطاعات المختلفة بضرورة الاستفادة من اللجان المشتركة المشكلة بين المالية واتحاد الغرف التجارية، للبت في أي مشاكل تتعلق بالضرائب والجمارك بشكل عام.

وأكد على منتسبي الغرفة بضرورة ملئ الاستمارة المتاحة بالغرفة وإرفاق المستندات الخاصة بالمشكلة وتسليمها بالغرفة التي سيتم إرسالها إلى اتحاد الغرف التجارية، ومتابعة العرض ثم النتائج.

وكان اتحاد الغرف التجارية أعلن منذ أيام أن وزير المالية شكل 3 لجان مشتركة بين الاتحاد وقيادات مصالح وزارة المالية وهي لجان لـ (الضرائب العقارية - الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة - الجمارك)، وذلك لتلقي مشاكل من التجار على أن تجتمع دوريا كل أسبوعين.