وزير الاتصالات: نعمل على خلق منظومة رقمية لدعم صناعة الأثاث بدمياط

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم اليوم إطلاق مركزين تدريب على التكنولوجيا لتطوير مهارات أهل دمياط على التكنولوجيا ما يمنحهم ميزة تنافسية في صناعة الأثاث التي يتميزون بها.

وأضاف الوزير خلال زيارته محافظة دمياط اليوم: "كذلك سندربهم على التسويق الرقمي ليتمكنوا من ترويج منتجاتهم خارج مصر، وسندربهم على طرق عرض منتجاتهم من الحرف اليدوية عبر منصة البريد للتجارة الإلكترونية، بهدف خلق منظومة رقمية ترتكز عليها صناعة الأثاث بمحافظة دمياط".

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها اليوم مع محافظة دمياط، تحسين خدمات المحافظة.

وتشمل هذه البروتوكولات توقيع بروتوكول لمد المحافظة بوحدات العلاج والتشخيص عن بعض الأماكن النائية بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لميكنة خدمات المحافظة وتحسين أدائها وتقليل التكاليف، وكذلك تشمل بروتوكولا لتطوير مراكز الشباب في دمياط لتحفيز إمكاناتهم الإبداعية، بحسب الوزير.