وزيرة التخطيط: 175 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة في النصف الأول

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت حوالي 175 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2017-2018، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام، بعدما حقق الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت الوزيرة أنه تم الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري.

وذكرت الوزيرة أن الدولة تتبنى خطة إصلاح إدارى ومؤسسي كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، مشيرة إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب في إطار مؤسسي، وستكون الأكاديمية هي البوابة الوحيدة لحصول القيادات على أي منصب قيادي، وفقا للوزيرة.

وأشارت إلى أنه تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.



وقالت الوزيرة إن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي يخضع حاليا للمراجعة الأخيرة في مجلس الدولة بعد أن تم عرضه على مجلس الوزراء وحاليا يتم المراجعة الآخيرة له فى مجلس الدولة، موضحة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة.

وأضافت أنه يتم حاليا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة.

وصندوق مصر هو صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.