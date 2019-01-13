وزير المالية: نعمل على زيادة موارد الدولة حاليا عبر 4 طرق

القاهرة- مصراوي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم.

وأضاف معيط أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، الذي نتظمه مجموعة سي آي كابيتال القابضة، وافتتحه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويرى معيط أن وزارته نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة ٢% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٠.

وذكر أن موازنة السنة المالية المقبلة تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية بعد المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تتوجه إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقارنة بـ 5.3% في العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية، بحسب معيط.

وقال وزير المالية إن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2018، مشيرا إلى سعي الحكومة لوصولها إلى 93% في 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلي في 2020-2021.