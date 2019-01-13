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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

    03:05 م الأحد 13 يناير 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.18% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13525 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

    وسجلت تعاملات المصررين صافي شراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 30 مليون جنيه، و10.7 مليون جنيه على التوالي.

    وارتفعت قيمة سهمي شركة السادس من أكتوبر "سوديك"، ومدينة نصر للإسكان وتعمير، خلال تعاملات اليوم، بنحو 3.36%، 2.67% على التوالي، بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد المهلة الممنوحة لشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية "سوديك" للتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لمدة جديدة لا تجاوز 60 يومًا على الأكثر.

     

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