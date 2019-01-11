ارتفاع البوري 3 جنيهات.. أسعار السمك خلال أسبوع

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، في حين استقر سعر البلطي والجمبري والكابوريا، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا، وفقا لبيانات سوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي عند نفس مستويات الجمعة الماضي، ليتراوح بين 20 و 22 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، عند نفس مستويات أسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.