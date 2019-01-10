المركزي: التضخم الأساسي الشهري "صفر" خلال ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل "صفر" خلال ديسمبر الماضي مقابل 0.5% في نوفمبر.

وأضاف المركزي في بيان، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 8.3% في ديسمبر الماضي، مقابل 7.9% في نوفمبر، مرجعا ذلك إلى تأثير فترة الأساس.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وتراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 11.1% مقابل 15.6% في نوفمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 4.1% في ديسمبر مقابل معدلا سالبا 0.7% في نوفمبر الماضي.