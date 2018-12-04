أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في أكثر من شهر بفعل هبوط الدولار

11:01 ص الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في أكثر من شهر بفعل هبوط الدولار

أرشيفية لذهب

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميًا بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1237.21 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر الماضي، وفقًا للوكالة.

أسعار الذهب هبوط الدولار الولايات المتحدة الأسواق العالمية

الخبر التالى:

ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان