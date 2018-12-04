الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في أكثر من شهر بفعل هبوط الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميًا بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1237.21 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر الماضي، وفقًا للوكالة.