"القابضة الكيماوية": سددنا 57 مليار جنيه للخزانة العامة في العام الماضي

كتبت - شيماء حفظي:

سددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2017-2018 مبلغا بقيمة 56.6 مليار جنيه للخزانة العامة بزيادة 32% عن عام 2016-2017، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ جاء من الشركة الشرقية للدخان، وتتمثل هذه الموارد في الضرائب والرسوم بأنواعها.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة خلال عام 2017-2018 بقيمة 138.6 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العامة على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مهام عمله حتى نهاية مدته في 13 يناير 2019، على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس بالتزامن مع هذا التاريخ.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن نشاط الشركة، إلى الجهود المبذولة في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، ومن بينها إعادة تأهيل الماكينة رقم 3 بشركة راكتا بالتعاون مع شركة تشيكية بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون يورو.

وأشار البيان إلى سعي الشركة القابضة لاختيار شريك عالمي للتوسع في صناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة، بالإضافة إلى دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم الحالة الفنية وتقديم دراسة شاملة لتطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.

كما أشار تقرير الشركة القابضة إلى أنه تم رفع معدلات الإنتاج بشركة الدلتا للأسمدة لتصبح 96% بدلا من 60% لتتحول من خسائر 46.1 مليون جنيه في سبتمبر 2018 إلى الربح بقيمة 6.1 مليون جنيه في شهر نوفمبر 2018.

وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع "كيما 2" في أسوان إلى 93.5% تمهيدًا لافتتاحه في الربع الأول من 2019، وكذلك التعاون مع الجانب السوري في مجالات الأسمدة والدخان والبويات والملح من خلال شركة المحاريث والهندسة.

وتصل تكلفة مشروع كيما 2، إلى حوالي 11 مليار جنيه، وتتولى تنفيذه شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بتكنولوجيا أمريكية.

ويستهدف المشروع إنتاج 1200 طن أمونيا يوميًا، و1570 طن يوريا يوميًا، بالإضافة لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم "كيما 1" من 300 طن يوميًا من سماد النترات إلى 660 طن يوميًا، إلى جانب توفير 150 ميجاوات لكل ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئي التام.

وأكد وزير قطاع الأعمال وجود خطط متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات المتعثرة خاصة تلك التي تتركز بها أغلب الخسائر مثل الدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، والنقل والهندسة، وراكتا، وذلك بهدف التحول من الخسارة إلى الربح.

وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خلال الربع الأول من عام 2019، للبدء فيما بعد في الخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثمارية.