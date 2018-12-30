أوراسكوم تحصل على موافقة مجلس الأمن لاستمرار عملها في كوريا الشمالية

كتبت- دينا خالد:

قالت أوراسكوم للاستثمار القابضة إنها تلقت خطابًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يفيد بموافقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، على استثناء شركة كوريولينك التابعة لها من حظر الاستثمارات الأجنبية في كوريا الشمالية.

وأضافت الشركة، في بيان لها أرسلته للبورصة اليوم الأحد، أن الهيئة قررت السماح للشركة باستمرار نشاطها في كوريا الشمالية مع النص على اعتبارها شركة بنية أساسية في مجال الاتصالات تقدم خدمات عامة للمواطنين في كوريا.

وتقدمت شركة أوراسكوم بطلب رسمي للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصرية لإعفائها من الخضوع لقرار الأمم المتحدة بإنهاء المشروعات المشتركة بين الشركات القائمة بينها وبين جمهورية كوريا الشمالية.

وحصلت أوراسكوم في سبتمبر الماضي على موافقة الأمم المتحدة للاستمرار في العمل بكوريا الشمالية، من خلال شركتها كورويولينك.

ويمتلك شركة كورويولينك، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو مؤسس أول شركة لاتصالات المحمول في كوريا الشمالية.

كانت الأمم المتحدة أصدرت قرارًا في 11 سبتمبر 2017، يلزم أعضاءها بإنهاء المشروعات المشتركة والشركات القائمة بينهم وبين جمهورية كوريا الشمالية أو الحصول على ترخيص بالاستمرار في المشروع المشترك.