البنك المركزي يتوقع تباطؤ معدل تعافي الاستهلاك الخاص مؤقتا

كتب- مصطفى عيد:

توقع البنك المركزي تباطؤ معدل تعافي الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة نتيجة ما وصفها بـ "الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة"، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الاثنين عن البنك.

وقال البنك خلال التقرير، إن من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستفادة من إجراءات الإصلاح الهيكلي، وأنه من المتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات والاستثمار، بالإضافة إلى الاستهلاك، كقوى محركة للنمو.

وتستهدف الحكومة رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي مقابل نحو 5.4% في عام 2017-2018.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت الشهر الماضي، إن معدل النمو الاقتصادي بلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي.

وكان الاستهلاك الخاص في مصر تأثر خلال العامين الماضيين مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين مع موجة غلاء الأسعار بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي جاء على رأسها رفع أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، إلى جانب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.