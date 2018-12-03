وزيرة التخطيط: عدد سكان مصر يعادل سكان 5 دول أوروبية

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق.

وأضافت في بيان صحفي للوزارة اليوم "نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويًا أي بمعدل دولة كل سنة".

وقالت وزيرة التخطيط إن عدد سكان مصر يوازي عدد سكان 5 دول كبرى من الدول الأوروبية التي تتمثل في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد.

وبحسب هالة السعيدفإن وزارة لها دور كبير الآن من أجل انجاح استراتيجية النمو السكاني الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.

وبدأت الحكومة حملة قومية تحت اسم "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية وحث المواطنين على الاكتفاء بطفلين فقط، كما قررت الحكومة قصر الدعم النقدي للأسر على طفلين فقط بداية من يناير المقبل، بدلًا من 3 أطفال.

وقالت هالة السعيد في البيان إن أي اختلال بين الزيادة في معدلات النمو السكاني والزيادة في الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضًا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدلات الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد .