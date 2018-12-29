تعرف على شروط قرض السيارات الصينية في 3 بنوك عامة

كتبت: منال المصري:

بدأت بعض البنوك العاملة في مصر تقديم قروض لشراء سيارات صينية الصنع، وذلك مع انتشار هذه النوعية من السيارات في السوق المصري وإقبال العملاء على شرائها.

وتختلف بعض شروط قرض السيارات الصينية عن باقي السيارات العادية سواء في نسبة التمويل أو فترة سداد القرض وغير ذلك، كما أن بعض البنوك تستثني تمويل بعض طرازات السيارات الصينية.

وتضع البنوك برامج متنوعة أمام العميل لتمويل السيارات منها برنامج لتمويل الموظفين بالقطاع العام والخاص، أو برنامج لأصحاب المهن والأعمال الحرة، أو بضمان الأوعية الادخارية للعميل بالبنك.

كما تتباين شروط القرض من برنامج إلى آخر في معدلات احتساب نسبة الفائدة أو الحد الأقصى للتمويل ونسبة السداد والمصاريف الإدارية حسب إمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك من عدمه.

ويطلب البنك من العميل تقديم بعض الأوراق للموافقة على القرض منها عرض بسعر السيارة مختوم من معرض سيارات، وإيصال مرافق لم يمر عليها أكثر من 3 أشهر، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من مفردات الراتب من جهة العمل، وبطاقة ضريبية أو سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة.

ونعرض في التقرير التالي شروط تمويل السيارات الصينية في البنوك العامة الثلاثة وهم الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة:

البنك الأهلي:

- يقدم البنك القرض لكافة أنواع السيارات الصينية.

- يضخ البنك القرض بنسبة 50% فقط من إجمالي ثمن السيارة مقابل سداد العميل 50% الأخرى كمقدمة للسيارة.

- فترة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات كحد أقصى.

- قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى حسب جهة العمل وإمكانية تحويل الراتب.

- المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.25% إلى 1.5% من إجمالي قيمة القرض حسب تحويل الراتب من عدمه.

- الفائدة تتراوح بين 19% متناقصة إلى 22% متناقصة، حسب نوع برنامج القرض سواء كان لموظف أو مهن حرة.

- السن يتراوح بين 21 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد أخر قسط من القرض.

- الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا.

بنك مصر :

- يحجم البنك عن تمويل بعض الطرازات من السيارات الصينية مثل "اسبرنزا" و"بي واي دي" و"بريليانس."

- يقدم تمويل بنسبة 50% فقط من إجمالي ثمن السيارة.

- فترة سداد القرض يتراوح بين عاما إلي 7 سنوات كحد أقصى.

- قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

- المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

- الفائدة تتراوح بين 18.5% إلى 19.75% متناقصة سنويًا حسب إمكانية تحويل الراتب.

- السن يتراوح بين 21 عامًا إلى 65 عامًا عند سداد أخر قسط من القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري يتراوح بين ألف جنيه إلى ألفي جنيه حسب تحويل الراتب من عدمه .

بنك القاهرة:

- يقدم البنك تمويلا لكافة أنواع السيارات الصينية.

- يمنح البنك قرض يتراوح بين 60% إلي 80% حسب نوع البرنامج موظفين أو مهن حرة.

- فترة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

- الفائد تتراوح بين 18.5% إلى 30% متناقصة حسب نوع برنامج التمويل وإمكانية تحويل الراتب وجهة العمل.

- المصاريف الإدارية تتوقف حسب مدة سداد القرض ونوع برنامج القرض.

- السن يتراوح بين 21 عامًا إلى 65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

- الدخل الشهري لايقل عن 700 جنيه في حال تحويل الراتب أو 1500 جنيه في حال عدم تحويل الراتب.