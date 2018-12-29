بعد قفزتها بالأمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 642 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 550.3 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 733 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5136 جنيهًا.

واليوم هو العطلة الرسمية للبورصة العالمية، التي أغلقت بالأمس على ارتفاع في سعر الذهب بنحو 0.5% إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ليتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب، لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر بالأمس الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.