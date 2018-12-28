أسعار سمك البلطي والجمبري تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر السمك البلطي، والجمبري، والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر السمك البوري، والمكرونة السويسي.

واستقر سعر السبيط والكاليماري، والبلطي الفليه، اليوم الجمعة، عند نفس مستوى الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات موقع سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو سمك البلطي اليوم 1.75 جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 20 و 22 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، في سوق العبور خلال الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا ليتراوح اليوم بين 35 و 41 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر المكرونة السويسي خلال الأسبوع بنحو 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و 70 جنيهًا للكيلو.

واستقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وكيلو البلطي الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي في سوق العبور.