أفريكسيم بنك يرفع السقف الائتماني لمصر 84% خلال العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كامل، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن البنك وافق على رفع السقف الائتماني لمصر بنسبة 84% للعام القادم 2019.

وأضاف لمصراوي أن البنك يهدف من رفع السقف الائتماني لمصر، التوسع في تمويل التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المصرية للدخول للسوق الأفريقي، وكذلك بهدف تمويل المشروعات التنموية في مصر مثل البترول والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المصرية.

وقال كامل إن البنك رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% من عام 2015 حتى العام القادم.

ويهدف البنك إلى زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى وخاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل الاقتصاد المصري.

وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، وواحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، مؤهلة للحصول على دعم أكبر من البنك مقارنة بالاقتصادات الأفريقية الأخرى، بحسب كامل.

وكان كامل قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن البنك يخطط لضخ ملياري دولار لمصر خلال العام المقبل، وذلك لجودة الخطوط الائتمانية مع البنوك المصرية والقطاعات التي تخضع للدراسة من قبل البنك حاليًا.

وأشار كامل، إلى أن البنك ضخ نحو 2.2 مليار دولار لمصر خلال العام الجاري بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والشركات المختلفة.

ويقدم البنك الدعم لمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية في أفريقيا، ومع ذلك تم تحديد بعض القطاعات على أنها ذات أهمية خاصة بالنسبة للبنك من أجل تنفيذ خطته الاستراتيجية بنجاح، وفقًا لكامل.

وأضاف أن هذه القطاعات تشمل الزراعة، والتصنيع الزراعي، والتصنيع الخفيف، والطاقة بما فيها النفط والغاز، والخدمات، والنقل ، والبنية التحتية اللازمة للتجارة مثل الموانئ.

و"أفريكسيم بنك" هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف الأفريقية يهدف لتمويل وتشجيع التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتأسس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفارقة، والمستثمرين غير الأفارقة.