تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والباذنجان البلدي بين 20 قرشًا و1.5 جنيه، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس في سوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.75 و4.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.2 جنيه والكوسة بين 5.5 و 9 جينهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والبرتقال البلدي بين 30 قرشًا وجنيه، وفقا ليبانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5.5 جنيه و9 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.3 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.4 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.2 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

الكوسة بين 5.5 جنيه و9 جينهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 5.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.3 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و10جنيهات.