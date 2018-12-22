وزيرة التخطيط: نعول على القطاع الصناعي لقيادة النمو خلال الفترة المقبلة

كتب - محمد علاء الدين:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة تعول خلال الفترة المقبلة على قطاع الصناعة لقيادة النمو؛ معتبرة إياه "قطاع سريع النمو".

وأوضحت أنه سيتم تفعيل الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهاز تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الموحد لهيئة التنمية الصناعية لتحفيز القطاع الصناعي.

وأضافت في كلمتها بافتتاح فاعليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم السبت: "نعمل على تهيئة بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات والتشريعات وهي أمور أخذت فيها الدولة خطوات كبيرة مثل قانون الإفلاس والتراخيص الصناعية".

وتابعت أن الربع الأول للعام المالي الجاري شهد منح نحو ٤ آلاف رخصة صناعية، كذلك تم الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية لمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت: "تعمل الدولة على زيادة الاستثمارات العامة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وبلغت استثمارات الدولة في الربع الأول 80 مليار جنيه".

وأضافت أنه تم تطوير ٩٨ مدرسة فنية وإنشاء ٥ مدارس تطبيقية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتهدف الدولة إلى إنشاء 5 جامعات تكنولوجية خلال الفترة المقبلة.