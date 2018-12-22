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4 جنيهات لكيلو القلقاس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

10:50 ص السبت 22 ديسمبر 2018
4 جنيهات لكيلو القلقاس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس في سوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 2 و 4.3 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه والكوسة بين 6 و 9 جينهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.3 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و 6.5 جنيه .

الكوسة بين 6 و 9 جينهات.

الفاصوليا بين 5 و 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و 4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين5 و10جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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