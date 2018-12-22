4 جنيهات لكيلو القلقاس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس في سوق العبور.
وتراوح سعر الطماطم بين 2 و 4.3 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه والكوسة بين 6 و 9 جينهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.3 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و 6.5 جنيه .
الكوسة بين 6 و 9 جينهات.
الفاصوليا بين 5 و 8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و 4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات.
برتقال أبو سرة بين 2.5 و 4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين5 و10جنيهات.
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