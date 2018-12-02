وزيرة الاستثمار تعقد أول اجتماع مع لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة

كتب - مصطفى عيد:



عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، أول اجتماع مع لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحسب بيان صحفي صادر من وزارة الاستثمار.

وأشارت سحر نصر إلى أهمية وضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة بما يحقق الشفافية بين الهيئة والمستثمر، وحقوق ومسؤوليات ومهام كل طرف، مع وضع ضوابط محددة لأسس تخصيص الأراضي للمشروعات المتقدمة في المناطق الحرة العامة بشكل عام، وأسس المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للعمل بنطاق المناطق الحرة العامة.

وقالت الوزيرة إن "الوزارة تعمل على إنشاء سبع مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع توفر نحو 120 ألف فرصة عمل".

وتضم لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في عضويتها كلا من الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من مستشاري الهيئة.

وبلغ إجمالي المساحات بالمناطق الحرة القائمة حاليا نحو 2.6 ألف فدان، ويبلغ إجمالي المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالي المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.