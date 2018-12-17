حركة تنقلات واسعة بقطاع البترول.. ورئيس جديد لهيئة الثروة المعدنية

القاهرة - مصراوي:

أصدر طارق الملا وزير البترول، اليوم الاثنين، حركة تنقلات وترقيات شملت تعيين رئيس جديد لهيئة الثروة المعدنية، ونواب رؤساء الاستكشاف بالهيئة، والشركات القابضة، بالإضافة إلى رؤساء الشركات.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم، إن هذه الحركة جاءت بهدف دعم المواقع الإنتاجية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات والقيادات المتميزة، بهدف تنفيذ الخطط المستقبلية للوزارة والنهوض بالعديد من المواقع والشركات.

وتضمنت الحركة تعيين أسامة فاروق فؤاد سعيد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعلاء عبد الفتاح قاسم البطل نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف وعضواً بالمجلس التنفيذي بالهيئة العامة للبترول، وسمير محمد محيى الدين محمد رسلان نائباً لرئيس شركة "إيجاس" للاستكشاف بالاتفاقيات والاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري.

وشملت الحركة أيضا تعيين عادل أحمد السيد محمد سماحة نائباً لرئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، للاتفاقيات والاستكشاف، وعضواً بمجلس الإدارة، ونبيل عبد الصادق عبد العليم جمعة رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول اعتباراً من 29 ديسمبر.

وتضمنت كذلك تعيين إيهاب حسن محمد عبد العال زهرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وياسر صلاح الدين حسن رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، ومحمد عبد العزيز متولى أحمد رئيساً لمجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.

كما تضمنت حركة التعيينات جابر أحمد أحمد حسن رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول، وصلاح الدين السيد عبد الكريم عوض رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدر الدين للبترول، وإبراهيم فتحى يوسف زهران رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول.

وشملت الحركة تعيين أيمن مصطفى محمود مرشدي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو أمير، ومحمد عبد السلام أحمد يوسف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبو قير، ومحمد السيد محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، وأحمد محمد عبد المطلب موسى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية اعتباراً من الثامن من يناير المقبل.

وتضمنت الحركة أيضا تعيين أيمن جمال محي رشدي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس، وأحمد عبدالله محمد قديرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة "صيانكو"، وأيمن خليل محمد خليل الساعي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.

وشملت الحركة تعيين أسامة كامل الحسيني التابعي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر المصرية، ورأفت عبد الهادي محمد صالح رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" اعتباراً من الثامن من يناير المقبل.

وتضمنت الحركة تعيين وائل أحمد محمد جويد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مشروعات الغاز الطبيعي "غاز مصر"، ومحمد السيد محمد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول.