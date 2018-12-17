كيلو البلطي يسجل 23 جنيهًا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، وسعر كيلو البوري ليسجل بين 35 و41 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات سوق العبور.