تراجع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات الأحد في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو البوري بين 35 و41 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.