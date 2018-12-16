البصل يصل إلى 5.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البصل والبرتقال البلدي بين 25 و30 قرشاً، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس السبت في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشاً.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.