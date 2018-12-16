البصل يصل إلى 5.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البصل والبرتقال البلدي بين 25 و30 قرشاً، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس السبت في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشاً.
الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.
الملوخية 4 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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