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    البصل يصل إلى 5.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    12:07 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    البصل يصل إلى 5.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار البصل والبرتقال البلدي بين 25 و30 قرشاً، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس السبت في سوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشاً.

    الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

    الملوخية 4 و5 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

    البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

    اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق الجملة سوق العبور

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