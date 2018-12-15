الذهب يهبط في السوق العالمي إلى أدنى مستوى له في 10 أيام

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الذهب عالميا، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى في 10 أيام ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1238.26 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر إلى 1232.39 دولار. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7%.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 % لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد بيانات أظهرت أن انفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الإنتاج الصناعي في نوفمبر تشرين الثاني.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الإثنين الماضي، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.