البورصة تواصل انتعاشتها لليوم الرابع خلال آخر جلسات الأسبوع

كتب - مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.09% إلى مستوى 12997 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال اليوم صافي شراء بقيمة 82.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب والمصريون صافي بيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، و2.1 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تعاملات أمس الأربعاء، على صعود بنسبة 1.5%، مرتفعا لليوم الثالث على التوالي.