سوق المحمول يفقد 702 ألف مشترك في سبتمبر وفودافون أكبر الخاسرين

كتب- محمد علاء الدين:

فقد سوق المحمول في مصر نحو 702.1 ألف مشترك خلال شهر سبتمبر الماضي وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب التقرير، تراجع عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر من 95.2 مليون مشترك في أغسطس إلى 94.5 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي.

في شهر يوليو فرضت وزارة المالية رسومًا على بيع الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا و10 جنيهات رسومًا إضافية كل شهر على فاتورة المحمول، ومنذ ذلك الشهر تراجع عدد المستخدمين المحمول.

وكان سوق المحمول فقد نحو 1.1 مليون مشترك خلال شهر أغسطس الماضي وفقًا لتقرير سابق اوزارة الإتصالات.

ووفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات برزت شركة فودافون مصر كأكثر المتضررين من انخفاض مشتركي خدمات المحمول في السوق، حيث فقدت فودافون نحو 380 ألف عميل ليتراجع عدد عملاءها من 41.1 مليون في أغسطس إلى 40.7 مليون عميل في سبتمبر الماضي.

وفقدت شركة أورنج مصر 244 ألف عميل خلال شهر سبتمبر الماضي ليتراجع عدد مستخدميها إلى 30 مليون عميل مقابل 30.3 مليون عميل في أغسطس الماضي.

وكانت اتصالاتمصر أقل الخاسرين بالقائمة حيث فقدت نحو 78.5 ألف عميل في سبتمبر الماضي، ليتراجع عدد عملائها إلى 19.5 مليون عميل مقابل 19.6 مليون عميل في أغسطس الماضي.