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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:45 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب - مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار، في بنك كريدي أجريكول عند 17.87جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

    الدولار العملة الأمريكية البنك الأهلي بنك مصر بنك قناة السويس

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