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    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:31 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة

    كتب - مصطفى عيد:

    واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.86% عند مستوى 12584 نقطة.

    كما زاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.39%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.77% إلى مستوى 12476 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، في صعود ارتدادي بعد التراجع الكبير الذي شهدته البورصة على مدار الأيام السابقة.

    مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

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