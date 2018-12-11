البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.86% عند مستوى 12584 نقطة.

كما زاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.77% إلى مستوى 12476 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، في صعود ارتدادي بعد التراجع الكبير الذي شهدته البورصة على مدار الأيام السابقة.