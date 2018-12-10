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الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

05:57 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

دولار

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 9 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وارتفع سعر الدولار، قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 17.87جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

الدولار بنك كريدي أجريكول سعر الصرف

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