أبو المكارم: إطلاق شركة لتسويق المنتجات المصرية في أفريقيا خلال شهرين

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي، إنه سيتم خلال شهرين إطلاق شركة كبيرة لتسويق المنتجات المصرية في الدول الأفريقية.

وأضاف أبو المكارم على هامش منتدى أفريقيا 2018، أنه سيساهم في إنشاء الشركة 10 من رجال الأعمال إلى جانب شركة تابعة لأحد البنوك المصرية من أجل الدخول واختراق دول القارة.

وأشار إلى أن هناك دولا سبقت مصر إلى أفريقيا مثل تركيا والصين ولها بضائع ومخازن موجودة في الدول الأفريقية وهو ما بدأت مصر في تنفيذه وعمل مخازن ومناطق لوجستية في بعض الدول الأفريقية لتسمح بتواجد السلعة وبيعها فورا.

وذكر أنه عقد عددا من اللقاءات على هامش منتدى أفريقيا مع عدد من وزراء الصناعة والاستثمار ببعض الدول الأفريقية المعنيين مثل موزمبيق وجنوب أفريقيا وكينيا.

وكشف أبو المكارم عن أنه تم الاتفاق مع هؤلاء الوزراء على عمل مشروعات صغيرة في هذه الدول مثل التعبئة و التغليف لبعض السلع الغذائية التي يتم إنتاجها هناك.

وقال أبو المكارم إن هذه الوحدات ستقوم بالتعبئة والتغليف دول ثم تصديرها من هذه الدول مباشرة بعد وضع قيمة مضافة مصرية بدلا من استيرادها ثم تصديرها مره أخرى بعد تغليفها.

وأضاف أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل تعتبر فرصة لابد من حسن استغلالها والاستفادة منها خصوصا أن مصر من أكبر الدول الأفريقية صناعيا واقتصاديا.

وذكر أبو المكارم أن رئاسة الاتحاد الأفريقي تعطي دفعه كبيرة وتساعد على نمو الاستثمار المشترك مع الدول الأفريقية و نمو حجم الصادرات والدخول إلى دول جديدة لم تدخلها مصر من قبل، ومن المتوقع أن يتغير الوضع جذريا في عام 2019.

وأشار إلى أن هناك بعض التعاقدات مع عدد من الدول الأفريقية سيتم تنفيذها في عام 2019 منها إثيوبيا.