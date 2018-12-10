بعد سلسلة من التراجع.. البورصة تقفز 2.7% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب.

وقفز مؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.77% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 12476.18 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.12%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 208.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 110.8 مليون جنيه، 98.1 مليون جنيه على التوالي.

ويرى أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم هو صعود ارتدادي بعد التراجع الكبير الذي شهدته البورصة على مدار الأيام الماضية.

وأضاف زكريا أن السوق ظهر متماسكًا نسبيًا عند وصوله للنقطة 12100، ولكن لا يمكن رؤية أن هذا الارتفاع حقيقيًا إلا عندما يتخطى المؤشر 13 ألف نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 هوى بنسبة 2% إلى مستوى 12140 نقطة، بنهاية تعاملات أمس.