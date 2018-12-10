بالم هيلز تحصل على تمويل إضافي بقيمة 388 مليون جنيه لصالح مشروع الكراون

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير اليوم الاثنين إن الشركة حصلت على موافقة 7 بنوك لزيادة حد التسهيل الائتماني (قرض) الممنوح لمشروع "الكراون" ليصل إلى 1.24 مليار جنيه من 852 مليون جنيه.

وتبلغ الزيادة في القرض 388 مليون جنيه، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم.

وحصلت الشركة على مد أجل القرض إلى 8 سنوات بدلًا من 6 سنوات وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الانشائية مع تقليص الجدول الزمني للمشروع.

وقالت الشركة إنها بصدد التوقيع اليوم على ملحق عقد الزيادة للتسهيل الائتماني.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.