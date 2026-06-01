حصل "مصراوي"، على الأسماء الكاملة لضحايا الحادث المأساوي الذي شهده طريق المريوطية بنطاق مركز البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل مجرى الترعة؛ وتبين أن الضحايا السبعة الذين لقوا مصرعهم غرقًا ينتمون لأسرة واحدة، وهم زوجان وأبناؤهما الأربعة بالإضافة إلى شقيق الأب.

وجاءت أسماء الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم كالآتي: الأب: محمد. م. ع (43 سنة). الأم: جويرية. أ. ع (35 سنة). شقيق الأب: علي. م. ع. ع (46 سنة). الأبناء: مريم (14 سنة)، طلحة (10 سنوات)، عائشة (7 سنوات)، وحذيفة (سنتان).

اختلال المقود نتيجة السرعة.. كيف انحرفت السيارة صوب المجرى المائي؟

وتعود تفاصيل الفاجعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة المريوطية بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية، أن أفراد الأسرة السبعة (4 بالغين و3 أطفال) كانوا يستقلون السيارة الملاكي، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بشكل مفاجئ من يد قائدها نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن انحراف المركبة عن الطريق العام وهبوطها مباشرة إلى قاع الترعة، حيث لقوا مصرعهم غرقًا على الفور.

تحقيقات موسعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية وصلاحيات بالدفن

من جانبها، باشرت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الواقعة، وأصدرت حزمة من القرارات القانونية العاجلة تمهيدًا لتسليم جثامين الضحايا لذويهم، وجاءت القرارات كالتالي: ندب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الظاهري على جثامين المتوفين السبعة وبيان وتأكيد سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بمشرحة مستشفى البدرشين العام.

كما قررت النيابة انتداب مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارة المستخرجة وتحديد مدى سلامتها الفنية ووجود أعطال من عدمه، واستدعاء أقارب الضحايا وشهود العيان المحيطين بموقع الحادث لسماع أقوالهم، مع طلب تحريات رجال المباحث النهائية.

