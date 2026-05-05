حبس خادمة الفنانة منة فضالي 4 أيام بتهمة سرقة متعلقات من منزلها

كتب : محمود الشوربجي

06:59 م 05/05/2026

منة فضالي

قررت جهات التحقيق المختصة في أكتوبر، حبس خادمة الفنانة منة فضالي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات من منزلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خادمة الفنانة منة فضالي، بعد اتهامها بسرقة متعلقات من منزلها والفرار هاربة، حيث تمكن رجال الأمن من إعادة جميع المسروقات للفنانة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة منة فضالي عن تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أنها وضعت المسروقات في أكياس القمامة حتى تستطيع تهريبها من المنزل.

واتهمت الفنانة منة فضالي، خادمتها الأجنبية، بسرقة مقتنيات شخصية ومشغولات ذهبية من داخل منزلها في مدينة أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر، بلاغًا من الفنانة منة فضالي تفيد خلال البلاغ بتعرضها لواقعة سرقة ساعات يد ومشغولات ذهبية وملابس شخصية من داخل منزلها، حيث اتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

