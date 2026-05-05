إعلان

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

كتب : علاء عمران

02:14 م 05/05/2026

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7 آلاف لتر سولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بحجب وتجميع المواد البترولية "السولار" بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

تحريات ومعلومات أمنية

أفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان والأقصر، بقيام 3 أشخاص (لـ2 منهم معلومات جنائية) بتجميع وحجب المواد البترولية “السولار” لإعادة بيعها خارج الإطار القانوني.

ضبط المتهمين والسيارات

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين نقل محملتين بأكثر من 7 آلاف لتر من مادة السولار.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود داخل محافظات الوجه القبلي، وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أعلى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السولار مواد بترولية أسوان الأقصر وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
شئون عربية و دولية

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
اقتصاد

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة
رياضة محلية

حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة
مفاجأة لـ الفارس الأبيض.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة
علاقات

مفاجأة لـ الفارس الأبيض.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز