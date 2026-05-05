تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بحجب وتجميع المواد البترولية "السولار" بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

تحريات ومعلومات أمنية

أفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان والأقصر، بقيام 3 أشخاص (لـ2 منهم معلومات جنائية) بتجميع وحجب المواد البترولية “السولار” لإعادة بيعها خارج الإطار القانوني.

ضبط المتهمين والسيارات

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين نقل محملتين بأكثر من 7 آلاف لتر من مادة السولار.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود داخل محافظات الوجه القبلي، وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أعلى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.