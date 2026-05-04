استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمرافعة دفاع المتهم الأول بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع، ووضع جثمانه داخل ثلاجة.

دفاع المتهم ينفي تهمة القتل العمد

وخلال الجلسة، التمس دفاع المتهم الأول تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، مطالبًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤسسًا طلبه على عدة دفوع قانونية.

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، وما ترتب عليها من آثار، وكذلك بطلان الإقرار المنسوب إلى المتهم، لصدوره عقب إجراءات قبض وصفها بالبطلان.

كما أكد الدفاع انتفاء جريمة القتل العمد، لعدم توافر القصد الجنائي الخاص، وعدم وجود نية مبيتة لإزهاق روح المجني عليه، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت نتيجة مشاجرة آنية دون تخطيط مسبق.

وأضاف أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، معتبرًا أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة جاءت قاصرة.