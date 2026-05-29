نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من عنصرين جنائيين، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ وقائع سرقة لمحال الخردة بأسلوب "المغافلة" داخل نطاق محافظة القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذا من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حيث مارسا الاتجار في مخدر الهيروين إلى جانب ارتكاب جرائم سرقة استهدفت محال الخردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، إضافة إلى بعض الأجهزة والأسلاك الكهربائية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقرا بأن المضبوطات الأخرى من متحصلات وقائع سرقة نفذاها من داخل محال خردة بالقاهرة بأسلوب المغافلة.

كما أرشد المتهمان عن باقي المسروقات المستولى عليها، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.