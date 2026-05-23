خربوا الطريق العام.. ضبط عاطلين حطما حاجزاً خرسانياً لسرقة حديد التسليح بالقليوبية

كتب : علاء عمران

12:37 م 23/05/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتكسير أحد الحواجز الخرسانية وسرقة حديد التسليح الخاص به.

تفاصيل الواقعة المتداولة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على 4 قطع حديدية من متحصلات الواقعة، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمت في عملية التكسير والسرقة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القليوبية شبرا الخيمة وزارة الداخلية

