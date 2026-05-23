كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتكسير أحد الحواجز الخرسانية وسرقة حديد التسليح الخاص به.

تفاصيل الواقعة المتداولة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على 4 قطع حديدية من متحصلات الواقعة، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمت في عملية التكسير والسرقة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

