حدد قانون المرور عقوبات للانتظار الخاطئ وتعمد تعطيل حركة السير، تشمل الغرامة المالية وسحب رخصة القيادة، وتصل إلى الحبس في بعض الحالات، ضمن جهود الحد من التكدسات المرورية والحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية.

ما عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور؟

حذر قانون المرور من خطورة التوقف العشوائي والانتظار الخاطئ على الطرق الرابطة بين المحافظات والمحاور الداخلية بالمدن، مؤكدًا أنها من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية وتعطيل حركة السير، خاصة خلال ساعات الذروة.

و حددت المادة 77 من قانون المرور عقوبة مخالفة الانتظار في الممنوع أو الركن أعلى الطرق والمحاور، سواء للسيارات الملاكي أو النقل الثقيل "التريلات".

وتضمنت العقوبات توقيع غرامة مالية تتراوح بين 50 و80 جنيهًا على السائق المخالف، مع إمكانية التصالح الفوري مقابل 10 جنيهات، فيما يتم سحب رخصة القيادة حال عدم سداد قيمة المخالفة.

عقوبة تعطيل حركة المرور عمدًا

وفيما يتعلق بالسلوكيات التي تتضمن تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، نصت المادة 75 من قانون المرور على عقوبات مشددة.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

عدد المخالفات المرورية التي تم ضبطها خلال 24 ساعة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 115 ألفًا و264 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 984 سائقًا، وتبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل