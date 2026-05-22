قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. "نزلة السمان" تودع الطالب "ياسين" بالدموع (فيديو)

كتب : رمضان يونس

04:54 م 22/05/2026
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (9)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (7)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (8)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (6)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (4)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (3)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (2)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (5)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (14)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (12)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (13)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (10)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (11)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (1)
    قُتل في نادي الجزيرة بالزمالك.. نزلة السمان تودع الطالب ياسين بالدموع (فيديو) (15)

في مشهد مهيب، ودع أهالي نزلة السمان بحي الهرم في الجيزة، "طالب الهرم" الذي قُتل غدرًا على يد 4 متهمين في نادي الجزيرة بالزمالك، عقب الانتهاء من لعب "ماتش كورة" رفقة أصدقائه داخل النادي أول أمس.

وشهدت مراسم تشييع جثمان "ياسين" إلى مثواه الأخير، تواجد المئات من أهالي منطقته وسط صراخ وانهيار أسرته واصدقائه عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد " ناصر" بنزلة السمان، عقب خروج تصريح النيابة العامة بدفن الطالب عقب توقيع الكشف الطبي عليه لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي وافٍ بالإصابات التي أدت إلى الوفاة.

وكشف عم "طالب الهرم" (ياسين) تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجل شقيقه داخل مركز شباب الجزيرة بالزمالك، قبل مقتله عقب انتهائه من "ماتش كورة قدم".

وقال "إ. م" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن 4 شباب تعدوا على "ياسين" داخل مركز شباب الجزيرة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم، موضحًا أن المتهم الرئيسي في الواقعة قام بحمل "ياسين" وإلقائه أرضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض وإصابته بنزيف حاد، ليفارق الحياة قبل إسعافه.

تفاصيل وفاة الضحية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل نادٍ رياضي بدائرة القاهرة، أسفرت عن إصابة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.بالفحص والتحريات، تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى.

