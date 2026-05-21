احتفالات الزمالك تتسبب في زحام بمحيط ميت عقبة.. والمرور: "استخدموا الطرق البديلة"

كتب : محمد الصاوي

01:28 ص 21/05/2026 تعديل في 01:29 ص

شهد محيط نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة، اليوم الخميس، كثافات مرورية ملحوظة بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من جماهير القلعة البيضاء للاحتفال أمام مقر النادي.
كثافات مرورية وانتشار أمني بمحيط الزمالك

وتسببت التجمعات الجماهيرية والهتافات المتواصلة في تباطؤ حركة السيارات بشوارع جامعة الدول العربية ومحور أحمد عرابي، إلى جانب الطرق المؤدية إلى مقر النادي، وسط حالة من الزحام المروري المتقطع.

خدمات مرورية لتسيير حركة السيارات

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بعدد من الخدمات المرورية ورجال المرور لتنظيم حركة السير ومنع التكدسات، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط النادي لتأمين الاحتفالات والحفاظ على السيولة المرورية.

انتشار الدراجات المرورية حول النادي

كما انتشرت سيارات المرور والدراجات النارية بالشوارع المحيطة، للعمل على سحب أي كثافات فور ظهورها، إلى جانب تنظيم أماكن انتظار السيارات ومنع الوقوف العشوائي أمام بوابات النادي.

جماهير الزمالك تحتفل أمام مقر النادي

ورددت جماهير الزمالك هتافات حماسية احتفالًا بالفريق، فيما حرص عدد كبير من المشجعين على رفع الأعلام البيضاء والتقاط الصور التذكارية أمام مقر النادي وسط أجواء احتفالية كبيرة.

دعوات لاستخدام الطرق البديلة

وناشدت الأجهزة المعنية قائدي السيارات استخدام الطرق والمحاور البديلة لتجنب مناطق الزحام بمحيط نادي الزمالك، خاصة مع استمرار توافد الجماهير وارتفاع الكثافات خلال ساعات المساء.

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
