فجّر تقرير الطب النفسي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية مفاجأة جديدة في قضية مقتل الطفلة "جنى"، المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة كرداسة"، بعدما أكد سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم الرئيسي وقت ارتكاب الجريمة.

تقرير الطب النفسي

وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة خماسية من كبار الأطباء النفسيين، أن المتهم "مصطفى"، طالب بكلية الحقوق، لا يعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية أو عقلية، وكان مدركًا وواعيًا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة، ومسؤولًا مسؤولية كاملة عن تصرفاته الجنائية.

قرار محكمة النقض

كانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا خلال الجلسة الماضية، بإيداع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعصبية، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الواقعة.

الطعن على حكم الإعدام

وأودع دفاع المتهم، المحامي وليد عبد الوهاب، مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض، قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن على الحكم الجنائي الصادر بإعدام موكله شنقًا، في القضية المقيدة برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة.

حكم الجنايات

وكانت الدائرة 12 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، قد قضت بإعدام المتهم الأول شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 6 سنوات، والمتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة.

تفاصيل الجريمة

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أحالت 4 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة "جنى" وإخفاء جثمانها، بعدما استدرجها المتهمان الأول والثاني إلى داخل عقار سكني، وقاما بخنقها باستخدام رباط، عقب التخطيط المسبق للجريمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة، وساعدا المتهمين على الهرب وعدم إبلاغ الجهات الأمنية.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه