كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة دون وجه حق، لإجباره على التنازل عن محضر حرره ضد آخرين بشأن محاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية.

فحص الواقعة والخلافات

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين القائم على نشر الفيديو، وهو مزارع له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبين شخصين آخرين لهما معلومات جنائية، حول ملكية قطعة أرض زراعية منذ عام 2023، وسبق تحرير عدة محاضر متبادلة بينهم تضمنت اتهامات باستخدام أساليب البلطجة.

قرارات النيابة العامة

وتولت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأصدرت قرارًا بحبس الشاكي والمشكو في حقهما بتاريخ 4 مايو الماضي على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيل الطرفين لاحقًا.

وبمواجهة القائم على نشر الفيديو، أقر بأن ما ذكره بشأن احتجازه داخل قسم الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر عارٍ تمامًا من الصحة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

