قضت محكمة جنح مستأنف العمرانية بالجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة رجل أعمال سوداني، صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة، وآخر مصري، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 6 أشهر، بعد إدانتهما بالنصب على 480 طالبًا سودانيًا بزعم استخراج أرقام جلوس لهم لأداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني للضحايا.

تشكيل هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار ثروت شبانة، وعضوية المستشارين حسن أبو الخير وأحمد سمير، وسكرتارية عمر عبد الشافي.

أحكام سابقة ضد المتهمين

وكانت محكمة جنح العمرانية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم "أ.م" صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة، وآخر، بالحبس 3 سنوات، مع إلزامهما بدفع كفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين للالتحاق بشهادة الثانوية العامة المصرية.

تفاصيل اتهامات النيابة

وذكرت النيابة العامة، في القضية رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن المتهمين تحصلا على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور طلاب سودانيين بدائرتي الهرم والعمرانية، بزعم قدرتهم على قيد الطلاب بنظام الثانوية العامة واستخراج أرقام جلوس لهم من خلال السناتر التعليمية التابعة لهما، وذلك بهدف الاستيلاء على الأموال.

طالبة تكشف تفاصيل الواقعة

وقالت إحدى الطالبات السودانيات، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات خاصة، إنها سجلت للالتحاق بالشهادة الثانوية العامة المصرية، لكنها فوجئت قبل الامتحانات بعدم وجود رقم جلوس لها، مؤكدة أن نحو 480 طالبًا وقعوا ضحية عملية النصب نفسها.

تحذير رسمي من السفارة السودانية

وعقب الواقعة، أصدرت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة تحذيرًا لأولياء أمور الطلاب السودانيين، طالبتهم فيه بعدم التعامل مع الكيانات والمراكز التعليمية غير الرسمية التي تدّعي قدرتها على استخراج أرقام جلوس أو إنهاء إجراءات الالتحاق بالثانوية العامة المصرية.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه