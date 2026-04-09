قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية" ..قرار من الجنايات بشأن محاكمة مالك مصحة و 3 مشرفين

كتب : رمضان يونس

12:41 م 09/04/2026 تعديل في 12:56 م
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (10)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (8)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (9)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (11)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (4)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (6)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (5)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (1)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (3)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (2)

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية"، المُتهم فيها رجل أعمال و3 مشرفين، بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز وتعذيب نزلاء ومزاولة مهنتي الطب والعلاج النفسي، إلى جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

هروب نزلاء مصحة المريوطية

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الأربعة (مالك منشأة و3 مشرفين)، في القضية رقم 21125 لسنة 2025، في غضون الفترة من أواخر شهر يونيو لأواخر شهر ديسمبر 2025 الماضي، أداروا منشأة طبية بدون ترخيص ودون أن يكون مرخصا لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

مصحة المريوطية ومهنة علاج نفسي

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم النزلاء بالمنشأة (مصحة صُناع الأمل)، دون وجه حق وبدون أمر من أحد الحكام المختصين لفترات متفاوتة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين زاولوا مهنة العلاج النفسي دون ترخيص ودون أن يكون مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي حجزت القضية بجلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور
أخبار المحافظات

حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
نصائح طبية

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
زووم

أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
أخبار السيارات

زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
أخبار المحافظات

غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"