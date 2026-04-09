مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية"، المُتهم فيها رجل أعمال و3 مشرفين، بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز وتعذيب نزلاء ومزاولة مهنتي الطب والعلاج النفسي، إلى جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

هروب نزلاء مصحة المريوطية

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الأربعة (مالك منشأة و3 مشرفين)، في القضية رقم 21125 لسنة 2025، في غضون الفترة من أواخر شهر يونيو لأواخر شهر ديسمبر 2025 الماضي، أداروا منشأة طبية بدون ترخيص ودون أن يكون مرخصا لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

مصحة المريوطية ومهنة علاج نفسي

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم النزلاء بالمنشأة (مصحة صُناع الأمل)، دون وجه حق وبدون أمر من أحد الحكام المختصين لفترات متفاوتة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين زاولوا مهنة العلاج النفسي دون ترخيص ودون أن يكون مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي حجزت القضية بجلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

اقرأ أيضا: