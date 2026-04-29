ليس دهسا متعمدا.. حقيقة فيديو حادث القليوبية المثير للجدل وسقوط ناشر الأكاذيب

كتب : عاطف مراد

07:47 م 29/04/2026

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر قيام قائد سيارة ملاكي بالسير بدون تراخيص واصطدامه بقائد دراجة نارية عمدا مما تسبب في وفاته وفراره بنطاق محافظة القليوبية، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف حقيقة الادعاءات.
تفاصيل الحادث الحقيقي واعترافات قائد السيارة بمركز طوخ
بالفحص والتحري تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لمركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين قائد سيارة ملاكي "سارية التراخيص" وقائد دراجة نارية، مما أسفر عن وفاة الأخير.
وبسؤال قائد السيارة، وهو طالب مقيم بمركز بنها، أقر بوقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بشكل مفاجئ إثر انفجار أحد إطارات السيارة، مؤكدا أن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

سقوط مروج الشائعات واعترافه بتزييف الحقائق لهوس المشاهدات

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو الكاذب، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ.

اعترافات مروج فيديو حادث طوخ الكاذب أمام أجهزة الأمن

وبمواجهته بالأدلة الفنية، انهار واعترف بادعائه الكاذب وقيامه بتغيير تفاصيل الحادث والزعم بوقوعه عمدا والادعاء بهروب السائق، وذلك بهدف زيادة معدلات المشاهدة والتريند على صفحته الشخصية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ كاذب القليوبية وزارة الداخلية

