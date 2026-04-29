نظرت محكمة جنح الدقي بالجيزة، برئاسة المستشار مينا فايز، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب عن طريق الإهمال في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان البصر، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمي الجماعي".

دفاع نقابة التمريض

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، وهم مشرفو عمليات ومشرف التعقيم، ممثلين عن النقابة العامة للتمريض، حيث دفع الدفاع بعدم ثبوت الخطأ في حقهم، مؤكداً التزامهم بالأصول الفنية وعدم مسؤوليتهم عن أخطاء الغير.

الطعن في التقارير الفنية

وأكد الدفاع خلو أوراق القضية من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وقدم حافظة مستندات تضمنت البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن تشغيل وصيانة وتعقيم جهاز "الفاكو" المستخدم في العمليات.

موقف النيابة العامة

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، تهم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى إصابة 75 مريضًا بفقدان البصر، نتيجة مخالفة الأصول الوظيفية وسوء إجراءات التعقيم.

نتائج التحقيقات الفنية

وأشارت النيابة إلى أن التقارير الفنية للطب الشرعي ووزارة الصحة أكدت وجود إهمال جسيم في التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، ما أدى إلى انتشار عدوى خطيرة وتدهور حاد في الإبصار وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال العين.

