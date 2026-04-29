تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بقتل زوجته وابنته في منطقة المنيب، بعد هروبه لمدة قرابة أسبوع من ارتكاب الجريمة.

اعترف المتهم بقيامه بقتل زوجته بعدة طعنات تجاوزت 35 طعنة، ونحر عنقها، ثم أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 8 سنوات فور عودتها من الدرس، قبل أن يجلس بجوار الجثتين لساعات ويحاول إنهاء حياته دون جدوى، ثم فر هاربًا.

بداية اكتشاف الواقعة

بدأت تفاصيل الجريمة بالظهور بعد بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة المنيب، حيث انتقلت قوات الأمن وعثرت على جثتي السيدة وابنتها.

التحريات والقبض على المتهم

كشفت التحريات الأولية أن الزوج هو المشتبه به الرئيسي، خاصة بعد اختفائه عقب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبطه لاحقًا، وجارٍ استجوابه للوقوف على دوافع الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

